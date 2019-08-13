Орловчанин примет участие в Первенстве мира

Алексей Кузнецов отобран на участие в турнире по грэпплингу (виду спортивных единоборств) по итогам «домашнего» Первенства России. Состязания проходили в Орле в течение пяти дней и собрали около тысячи спортсменов из 47 регионов.

Кузнецов завоевал «золото» и право на участие в мировом Первенстве. Оно состоится в сентябре этого года в городе Баку.