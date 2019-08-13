Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.08.2019 Вторник 15:00
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанин примет участие в Первенстве мира

Орловчанин примет участие в Первенстве мира

Версия для печати

13.08.2019

Алексей Кузнецов отобран на участие в турнире по грэпплингу (виду спортивных единоборств) по итогам «домашнего» Первенства России. Состязания проходили в Орле в течение пяти дней и собрали около тысячи спортсменов из 47 регионов.

Кузнецов завоевал «золото» и право на участие в мировом Первенстве. Оно состоится в сентябре этого года в городе Баку.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56596

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.08.2019

Орловчанам предлагают встать в «Хоровод мира»

13.08.2019

Toyota «привезла» орловчанку в больницу

13.08.2019

Армрестлинг бывших осуждённых в Орловской области закончился новым убийством и новым сроком

13.08.2019

Орловчанина заставили заплатить «за дела рук своих»

13.08.2019

В турнире водителей автозаков победил сотрудник СИЗО-1 Орла

$ USD65.6017(+0.17)14.08
€ EUR73.4149(+0.29)14.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online