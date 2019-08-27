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Орловчанин повредил себя и машину в «моноДТП»

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27.08.2019

Авария с единственным участником произошла 26 августа в 23 часа 35 минут в Орле на Октябрьской улице у дома № 136. Водитель (мужчина 1995 года рождения), управляя автомобилем ВАЗ-2106, ехал со стороны Болховского шоссе в направлении Приборостроительной улицы. Произошёл наезд на препятствие — бордюрный камень и дорожное ограждение.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, в результате наезда на препятствие водитель получил повреждения. Однако госпитализация ему не понадобилась. Автомобиль также получил значительные повреждения.

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