Орловчанин, пострадавший в ДТП на Наугорском шоссе, скончался

Эту информацию порталу «Орловские новости» подтвердили в региональном Управлении ГИБДД.

Также в дорожной инспекции сообщили, что обстоятельства ДТП расследуются. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП случилось 9 марта. Пострадавший (студент одного из вузов Орла) переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. До сегодняшнего дня он лежал в реанимации и находился в коме.