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Орел13.03.2019 Среда 17:38
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Орловчанин, пострадавший в ДТП на Наугорском шоссе, скончался

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13.03.2019

Эту информацию порталу «Орловские новости» подтвердили в региональном Управлении ГИБДД.

Также в дорожной инспекции сообщили, что обстоятельства ДТП расследуются. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП случилось 9 марта. Пострадавший (студент одного из вузов Орла) переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. До сегодняшнего дня он лежал в реанимации и находился в коме.

Очевидцев данного ДТП (или владельцев видеозаписей произошедшего) просят обратиться в ГИБДД по телефонам 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47.

Теги:ОрёлОрловская область

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