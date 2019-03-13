Орловчанин, пострадавший в ДТП на Наугорском шоссе, скончался
13.03.2019
Эту информацию порталу «Орловские новости» подтвердили в региональном Управлении ГИБДД.
Также в дорожной инспекции сообщили, что обстоятельства ДТП расследуются. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ДТП случилось 9 марта. Пострадавший (студент одного из вузов Орла) переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. До сегодняшнего дня он лежал в реанимации и находился в коме.
Очевидцев данного ДТП (или владельцев видеозаписей произошедшего) просят обратиться в ГИБДД по телефонам
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