Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел14.08.2019 Среда 12:16
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанин попросил телефон у прохожего и попал под суд

Орловчанин попросил телефон у прохожего и попал под суд

Версия для печати

14.08.2019

Полиция задержала жителя Мценска, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Преступление произошло на местной автостанции. Незнакомец обратился к мужчине с обычной просьбой — одолжить телефон для срочного звонка. Получив «сотовый» в руки, он воспользовался доверчивостью случайного знакомого и скрылся.

Однако полиция, изучив записи камер видеонаблюдения, установила подозреваемого — 30-летнего местного жителя. На момент задержания он успел сбыть похищенное.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56612

Добавил новость: 

Другие новости раздела

14.08.2019

Kia Spectra «сгорел синим пламенем» в Орловской области

14.08.2019

В Орле «крышуют» 35 зданий

14.08.2019

В Орле закупают соль для земли

14.08.2019

Ещё больше орловчан получат доступ к качественной питьевой воде

5
14.08.2019

В Орловской области «подняли из земли» 13 освободителей

$ USD65.6017(+0.17)14.08
€ EUR73.4149(+0.29)14.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online