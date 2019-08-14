Орловчанин попросил телефон у прохожего и попал под суд
14.08.2019
Полиция задержала жителя Мценска, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
Преступление произошло на местной автостанции. Незнакомец обратился к мужчине с обычной просьбой — одолжить телефон для срочного звонка. Получив «сотовый» в руки, он воспользовался доверчивостью случайного знакомого и скрылся.
Однако полиция, изучив записи камер видеонаблюдения, установила подозреваемого — 30-летнего местного жителя. На момент задержания он успел сбыть похищенное.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».
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