Орловчанин поплатился жизнью за отказ поздороваться
30.10.2019
Коллегия присяжных заседателей в Заводском районном суде Орла признала местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.
На основании вердикта суд вынесет приговор.
Как сообщили в прокуратуре Орловской области, преступление произошло у продуктового магазина. 81-летний пенсионер отказался поздороваться с нетрезвым мужчиной. Тот, чувствуя себя оскорблённым, избил старика. Пострадавший скончался.
В избиении участвовал ещё один человек, однако его судьба решается в рамках отдельного судебного производства.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58062
Другие новости раздела
$ USD63.832(-0.04)30.10
€ EUR70.7769(-0.06)30.10
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?