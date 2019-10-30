Орловчанин поплатился жизнью за отказ поздороваться

Коллегия присяжных заседателей в Заводском районном суде Орла признала местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

На основании вердикта суд вынесет приговор.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, преступление произошло у продуктового магазина. 81-летний пенсионер отказался поздороваться с нетрезвым мужчиной. Тот, чувствуя себя оскорблённым, избил старика. Пострадавший скончался.

В избиении участвовал ещё один человек, однако его судьба решается в рамках отдельного судебного производства.