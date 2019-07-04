Орловчанин поплатился за баннер против «паспорта болельщика»

Советский районный суд Орла оштрафовал 26-летнего мужчину на 3 тысячи рублей за нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошёл в Орле в мае этого года на матче «ФК „Орёл“ — ФК „Атом“». Болельщик вывесил на трибуне баннер «с сомнительным содержанием», критикующий введение «паспортов болельщика».

Так называется своеобразный документ, который вводился на период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. «Паспорт» одновременно выполнял функции визы, бесплатного билета на поезд, билета на общественный транспорт и пропуска на стадион. Сейчас в обществе обсуждается инициатива по введению аналогичного документа для посетителей футбольных матчей Российской Премьер-Лиги.