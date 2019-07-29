Орловчанин попал под субкомпактную иномарку

Авария случилась 28 июля в 02:30 на Московской улице у дома № 102. Chevrolet Aveo сбил 22-хлетнего мужчину.

Молодой орловчанин переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в больницу имени Семашко и госпитализировали.