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Орловчанин попал под субкомпактную иномарку

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29.07.2019

Авария случилась 28 июля в 02:30 на Московской улице у дома № 102. Chevrolet Aveo сбил 22-хлетнего мужчину.

Молодой орловчанин переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в больницу имени Семашко и госпитализировали.

Теги:ОрёлОрловская область

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