Орловчанин попал под субкомпактную иномарку
29.07.2019
Авария случилась 28 июля в 02:30 на Московской улице у дома № 102. Chevrolet Aveo сбил 22-хлетнего мужчину.
Молодой орловчанин переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в больницу имени Семашко и госпитализировали.
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