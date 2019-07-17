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Орел17.07.2019 Среда 13:58
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Орловчанин получил примерно по году «строгача» за каждый грамм наркотика

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17.07.2019

Как установил суд, житель города Новосиль, используя интернет, пытался сбыть 7,28 грамма синтетического наркотика в Заводском районе Орла.

Орловчанин действовал в составе группы лиц. Материалы дел по его подельникам выделены в отдельное производство.

Сотрудники полиции пресекли противоправные действия и изъяли наркотическое средство из незаконного оборота. Срок за «крупный размер» оказался тоже не маленьким — 8 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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