Орловчанин получил примерно по году «строгача» за каждый грамм наркотика

Как установил суд, житель города Новосиль, используя интернет, пытался сбыть 7,28 грамма синтетического наркотика в Заводском районе Орла.

Орловчанин действовал в составе группы лиц. Материалы дел по его подельникам выделены в отдельное производство.

Сотрудники полиции пресекли противоправные действия и изъяли наркотическое средство из незаконного оборота. Срок за «крупный размер» оказался тоже не маленьким — 8 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.