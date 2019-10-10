Орловчанин получил по году «строгача» за каждый удар стулом
10.10.2019
Верховский районный суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в убийстве.
Орудием преступления стал стул.
Суд установил, что орловчанин и его знакомый распивали спиртное. Между ними произошёл конфликт. Обвиняемый схватил стул и нанёс оппоненту не менее 13 ударов.
Пострадавший скончался на месте происшествия.
Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
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