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Орел10.10.2019 Четверг 17:13
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Орловчанин получил по году «строгача» за каждый удар стулом

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10.10.2019

Верховский районный суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в убийстве.

Орудием преступления стал стул.

Суд установил, что орловчанин и его знакомый распивали спиртное. Между ними произошёл конфликт. Обвиняемый схватил стул и нанёс оппоненту не менее 13 ударов.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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