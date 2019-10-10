Орловчанин получил по году «строгача» за каждый удар стулом

Верховский районный суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в убийстве.

Орудием преступления стал стул.

Суд установил, что орловчанин и его знакомый распивали спиртное. Между ними произошёл конфликт. Обвиняемый схватил стул и нанёс оппоненту не менее 13 ударов.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.