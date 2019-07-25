Орловчанин покарал банк за непрошенные СМС

Управление ФАС по Орловской области возбудило дело о нарушении закона «О рекламе». Причиной стало обращение жителя нашего региона.

Мужчина получил СМС от одного из банков. После этого он обратился в ФАС и заявил, что не давал финансовой организации своего согласия на получение таких сообщений.

СМС-ка предлагала получателю взять кредит, при этом в тексте сообщения указывались далеко не все условия кредитования.

Внутренняя комиссия Управления признала банк нарушителем. Сейчас решается вопрос о привлечении организации к административной ответственности.