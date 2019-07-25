Орловчанин покарал банк за непрошенные СМС
25.07.2019
Управление ФАС по Орловской области возбудило дело о нарушении закона «О рекламе». Причиной стало обращение жителя нашего региона.
Мужчина получил СМС от одного из банков. После этого он обратился в ФАС и заявил, что не давал финансовой организации своего согласия на получение таких сообщений.
СМС-ка предлагала получателю взять кредит, при этом в тексте сообщения указывались далеко не все условия кредитования.
Внутренняя комиссия Управления признала банк нарушителем. Сейчас решается вопрос о привлечении организации к административной ответственности.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56213
Другие новости раздела
$ USD63.1572(+0.04)26.07
€ EUR70.294(-0.03)26.07
Наш опрос
Ваше отношение к религии?