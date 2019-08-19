Орловчанин погиб в «моно-ДТП»
19.08.2019
Смертельная авария с единственным участником произошла 18 августа в 10 часов 45 минут в Орловском районе на трассе «Шепино — Паслово». Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
56-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», не справился с управлением. «Семёрка» съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП водитель скончался. Это случилось ещё до приезда «Скорой помощи».
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