Орловчанин погиб в «моно-ДТП»

Смертельная авария с единственным участником произошла 18 августа в 10 часов 45 минут в Орловском районе на трассе «Шепино — Паслово». Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

56-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», не справился с управлением. «Семёрка» съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель скончался. Это случилось ещё до приезда «Скорой помощи».