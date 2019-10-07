Орловчанин погиб на пожаре
07.10.2019
ЧП случилось в Кромском районе в деревне Арбузово 5 октября около полуночи. Загорелся частный дом. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания. Однако сам дом выгорел изнутри (на площади 72 квадратных метра). Также в строении обрушилась кровля.
Как сообщает Управление МЧС, внутри пожарные нашли тело хозяина — 58-летнего мужчины.
Ликвидацией последствий ЧП занимались сотрудники ПСЧ-25.
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