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Орел07.10.2019 Понедельник 11:31
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Орловчанин погиб на пожаре

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07.10.2019

ЧП случилось в Кромском районе в деревне Арбузово 5 октября около полуночи. Загорелся частный дом. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания. Однако сам дом выгорел изнутри (на площади 72 квадратных метра). Также в строении обрушилась кровля.

Как сообщает Управление МЧС, внутри пожарные нашли тело хозяина — 58-летнего мужчины.

Ликвидацией последствий ЧП занимались сотрудники ПСЧ-25.

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