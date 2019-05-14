Орловчанин подозревается в редком преступлении

Уголовное дело по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» возбуждено впервые в истории нашего региона. Делом занимается Следственный комитет.

В преступлении подозревается 33-летний житель Залегощенского района.

По данным следствия, инцидент произошёл в январе текущего года. Подозреваемый причинил телесные повреждения корреспонденту одного из орловских телеканалов. В этот момент журналист снимал сюжет о работе орловского УГИБДД, а сотрудники дорожной полиции оформляли в отношении данного мужчины административный протокол об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела продолжается.