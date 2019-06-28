Орловчанин подозревается в покушении на убийство своей гражданской жены

Преступление произошло 27 июня в Дмитровском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

По предварительным данным следствия, 45-летний местный житель нанёс своей гражданской жене несколько ударов молотком и топором. Медикам удалось спасти жизнь женщины. Однако она находится в крайне тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.