Орловчанин подозревается в покушении на убийство своей гражданской жены
28.06.2019
Преступление произошло 27 июня в Дмитровском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.
По предварительным данным следствия, 45-летний местный житель нанёс своей гражданской жене несколько ударов молотком и топором. Медикам удалось спасти жизнь женщины. Однако она находится в крайне тяжёлом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.
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