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Орел28.06.2019 Пятница 19:03
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Орловчанин подозревается в покушении на убийство своей гражданской жены

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28.06.2019

Преступление произошло 27 июня в Дмитровском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

По предварительным данным следствия, 45-летний местный житель нанёс своей гражданской жене несколько ударов молотком и топором. Медикам удалось спасти жизнь женщины. Однако она находится в крайне тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Теги:ОрёлОрловская область

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