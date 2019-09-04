Орловчанин подозревается в убийстве пятимесячной дочери

Уголовное дело, возбуждённое в связи с шокирующим преступлением, передано в суд для рассмотрения.

Как сообщает Следственный комитет, подозреваемый — 29-летний житель Сосковского района.

Преступление произошло 17 января текущего года. По текущей версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой и нанёс ей несколько ударов ногой по туловищу.

В этот момент женщина держала на руках общего ребёнка супругов — пятимесячную девочку. Муж, напав на жену, задел ребёнка. Девочка получила травмы и умерла.