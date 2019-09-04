Орловчанин подозревается в убийстве пятимесячной дочери
04.09.2019
Уголовное дело, возбуждённое в связи с шокирующим преступлением, передано в суд для рассмотрения.
Как сообщает Следственный комитет, подозреваемый — 29-летний житель Сосковского района.
Преступление произошло 17 января текущего года. По текущей версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой и нанёс ей несколько ударов ногой по туловищу.
В этот момент женщина держала на руках общего ребёнка супругов — пятимесячную девочку. Муж, напав на жену, задел ребёнка. Девочка получила травмы и умерла.
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