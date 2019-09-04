Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.09.2019 Среда 11:54
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанин подозревается в убийстве пятимесячной дочери

Орловчанин подозревается в убийстве пятимесячной дочери

Версия для печати

04.09.2019

Уголовное дело, возбуждённое в связи с шокирующим преступлением, передано в суд для рассмотрения.

Как сообщает Следственный комитет, подозреваемый — 29-летний житель Сосковского района.

Преступление произошло 17 января текущего года. По текущей версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой и нанёс ей несколько ударов ногой по туловищу.

В этот момент женщина держала на руках общего ребёнка супругов — пятимесячную девочку. Муж, напав на жену, задел ребёнка. Девочка получила травмы и умерла.

Теги:Орловская областьследственный комитетубийство ребёнка

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57015

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.09.2019

Орловскому «расчленителю» вынесли приговор

5
04.09.2019

В Орловской области определился лидер-рекордсмен уборочной кампании

04.09.2019

Орловская «Бунинка» превратится в «винотеку»

5
04.09.2019

Орловской пенсионерке пришлось пересесть из маршрутки в «Скорую помощь»

04.09.2019

Орловский «мусорный» инвестпроект сдвинулся с мёртвой точки

$ USD66.9072(+0.28)04.09
€ EUR73.2032(+0.03)04.09

Наш опрос

На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online