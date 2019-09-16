Орловчанин, подозреваемый в нестандартном убийстве, признал вину
16.09.2019
Преступление произошло 15 сентября в Железнодорожном районе (в переулке Южном). Орудием убийства послужил гвоздь.
Как рассказал подозреваемый, 31-летний ранее судимый местный житель, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с 34-летним орловчанином и нанёс ему несколько ранений гвоздём в шею. Это произошло у сетевого магазина.
Пострадавший зашёл в помещение магазина, лёг на пол и скончался.
На записи с видеокамер наблюдения, переданной Следственным комитетом телеканалу «Первый областной», видно, что подозреваемый зашёл в магазин вслед за жертвой, после чего снял с себя верхнюю одежду, затем надел её обратно и попытался приобрести какой-то товар. Однако в этот момент его задержали полицейские.
Следственный комитет возбудил дело по статье «убийство». Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.
Также, по предварительным данным, от действий данного гражданина в тот же день и в том же месте пострадал ещё один человек.