Орловчанин оставил бар без дверей

Этой ночью в Орле сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области задержали подозреваемого в дебоше.

Скандал случился на улице Маринченко в одном из баров. В ходе возникшего конфликта между посетителями 20-летний мужчина стал нецензурно выражаться, затем применил физическую силу. В финале он разбил входные стеклянные двери пивбара.

Росгвардейцы, прибыв на вызов, задержали мужчину и передали его сотрудникам МВД для дальнейших разбирательств.