Орловчанин оставил бар без дверей
01.08.2019
Этой ночью в Орле сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области задержали подозреваемого в дебоше.
Скандал случился на улице Маринченко в одном из баров. В ходе возникшего конфликта между посетителями 20-летний мужчина стал нецензурно выражаться, затем применил физическую силу. В финале он разбил входные стеклянные двери пивбара.
Росгвардейцы, прибыв на вызов, задержали мужчину и передали его сотрудникам МВД для дальнейших разбирательств.
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