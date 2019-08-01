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Орел01.08.2019 Четверг 15:09
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Орловчанин оставил бар без дверей

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01.08.2019

Этой ночью в Орле сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области задержали подозреваемого в дебоше.

Скандал случился на улице Маринченко в одном из баров. В ходе возникшего конфликта между посетителями 20-летний мужчина стал нецензурно выражаться, затем применил физическую силу. В финале он разбил входные стеклянные двери пивбара.

Росгвардейцы, прибыв на вызов, задержали мужчину и передали его сотрудникам МВД для дальнейших разбирательств.

Теги:ОрёлОрловская область

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