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Орловчанин, оштрафованный за неуважение к президенту, будет обжаловать решение

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25.09.2019

Житель Орла намерен обращаться с апеляцией в вышестоящие судебные инстанции вплоть до Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает «Коммерсант».

Железнодорожный районный суд Орла назначил мужчине штраф в 40 тысяч рублей за распространение информации, выражающей явное неуважение к органам государственной власти. Орловчанин разместил в соцсети «Вконтакте» комментарий, где в грубой форме выразил своё недовольство работой российских чиновников, в том числе лично президентом России Владимиром Путиным.

Теги:Орловская областьВладимир Путин

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