Орловчанин, оштрафованный за неуважение к президенту, будет обжаловать решение

Житель Орла намерен обращаться с апеляцией в вышестоящие судебные инстанции вплоть до Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает «Коммерсант».

Железнодорожный районный суд Орла назначил мужчине штраф в 40 тысяч рублей за распространение информации, выражающей явное неуважение к органам государственной власти. Орловчанин разместил в соцсети «Вконтакте» комментарий, где в грубой форме выразил своё недовольство работой российских чиновников, в том числе лично президентом России Владимиром Путиным.