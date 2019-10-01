Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел01.10.2019 Вторник 14:07
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанин окончательно отсудил у экс-жены детей

Орловчанин окончательно отсудил у экс-жены детей

Версия для печати

01.10.2019

Дело рассмотрел Северный районный суд Орла.

Житель города потребовал официально изъять у его бывшей жены их общих детей и передать несовершеннолетних ему.

Фактически дети (сын и дочь) и так жили с отцом. Мать имела право находиться в этой же квартире до достижения детьми совершеннолетнего возраста. Однако женщина не пользовалась данной «опцией» и жила отдельно.

Судебная психологическая экспертиза установила, что дети не испытывают привязанности к матери и не желают с ней общаться. Также эксперты выяснили, что женщина, со своей стороны, конфликтует с дочкой и не проявляет значительного интереса к сыну.

В связи с этим суд удовлетворил требования истца.

Теги:Орловская областьСеверный районсемейные отношения

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57527

Добавил новость: 

Другие новости раздела

01.10.2019

Новый глава ТТП Орла вступил в должность

01.10.2019

Сегодня во всех домах Орла должно потеплеть

01.10.2019

Глава администрации Орла осваивает новую работу

01.10.2019

Комплекс по сбору и утилизации свалочного газа построят в Орле

01.10.2019

Орловский Росздравнадзор прокомментировал исчезновение лекарств из аптек

$ USD65.067(+0.43)02.10
€ EUR70.8449(+0.13)02.10

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online