Орловчанин окончательно отсудил у экс-жены детей

Дело рассмотрел Северный районный суд Орла.

Житель города потребовал официально изъять у его бывшей жены их общих детей и передать несовершеннолетних ему.

Фактически дети (сын и дочь) и так жили с отцом. Мать имела право находиться в этой же квартире до достижения детьми совершеннолетнего возраста. Однако женщина не пользовалась данной «опцией» и жила отдельно.

Судебная психологическая экспертиза установила, что дети не испытывают привязанности к матери и не желают с ней общаться. Также эксперты выяснили, что женщина, со своей стороны, конфликтует с дочкой и не проявляет значительного интереса к сыну.

В связи с этим суд удовлетворил требования истца.