Орловчанин окончательно отсудил у экс-жены детей
01.10.2019
Дело рассмотрел Северный районный суд Орла.
Житель города потребовал официально изъять у его бывшей жены их общих детей и передать несовершеннолетних ему.
Фактически дети (сын и дочь) и так жили с отцом. Мать имела право находиться в этой же квартире до достижения детьми совершеннолетнего возраста. Однако женщина не пользовалась данной «опцией» и жила отдельно.
Судебная психологическая экспертиза установила, что дети не испытывают привязанности к матери и не желают с ней общаться. Также эксперты выяснили, что женщина, со своей стороны, конфликтует с дочкой и не проявляет значительного интереса к сыну.
В связи с этим суд удовлетворил требования истца.
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