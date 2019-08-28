Орловчанин неправильно повёл себя в гостях

В Должанском районе задержан подозреваемый в грабеже.

В местное отделение полиции обратился мужчина. Он рассказал, что знакомый пришёл к нему в дом, попросил смартфон, чтобы выйти в интернет, а, уходя из гостей, оставил гаджет себе, отобрав устройство у настоящего владельца с помощью физической силы.

Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого — 26-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело.