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Орел28.08.2019 Среда 13:26
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Орловчанин неправильно повёл себя в гостях

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28.08.2019

В Должанском районе задержан подозреваемый в грабеже.

В местное отделение полиции обратился мужчина. Он рассказал, что знакомый пришёл к нему в дом, попросил смартфон, чтобы выйти в интернет, а, уходя из гостей, оставил гаджет себе, отобрав устройство у настоящего владельца с помощью физической силы.

Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого — 26-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

Теги:ОрёлОрловская областьграбёжполицияМВДДолгоеДолжанский район

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