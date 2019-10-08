Орловчанин не смог вытащить руку из станка

В Орле произошёл несчастный случай на производстве.

Инцидент случился 7 октября на Новосильском шоссе в помещении одного из предприятий города. Рука сотрудника предприятия застряла в станке.

Спасатели, прибыв на вызов, освободили орловчанина с помощью специальной техники. После этого мужчиной занялись врачи «Скорой помощи». Такую информацию сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.