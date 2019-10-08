Орловчанин не смог вытащить руку из станка
08.10.2019
В Орле произошёл несчастный случай на производстве.
Инцидент случился 7 октября на Новосильском шоссе в помещении одного из предприятий города. Рука сотрудника предприятия застряла в станке.
Спасатели, прибыв на вызов, освободили орловчанина с помощью специальной техники. После этого мужчиной занялись врачи «Скорой помощи». Такую информацию сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
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