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Орел08.10.2019 Вторник 13:22
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Орловчанин не смог вытащить руку из станка

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08.10.2019

В Орле произошёл несчастный случай на производстве.

Инцидент случился 7 октября на Новосильском шоссе в помещении одного из предприятий города. Рука сотрудника предприятия застряла в станке.

Спасатели, прибыв на вызов, освободили орловчанина с помощью специальной техники. После этого мужчиной занялись врачи «Скорой помощи». Такую информацию сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

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