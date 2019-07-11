Орловчанин не смог выбраться из машины после ДТП

Освобождать водителя пришлось с помощью гидравлического инструмента и сотрудников МЧС.

Авария случилась 11 июля в 10 часов в Покровском районе. Столкнулись УАЗ и Ford.

По информации регионального Управления МВД, водитель УАЗика (мужчина 1964 года рождения) внезапно почувствовал себя плохо и потерял контроль над машиной, после чего допустил столкновение с иномаркой (под управлением водителя 1961 года рождения), которая ехала во встречном направлении.

Самостоятельно выбраться из салона водитель УАЗа не смог — ему зажало ногу. После вмешательства МЧС его всё же извлекли наружу и доставили в Ливенскую ЦРБ.

Фото: Управление МВД по Орловской области