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Орел11.07.2019 Четверг 16:11
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Орловчанин не смог выбраться из машины после ДТП

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11.07.2019

Освобождать водителя пришлось с помощью гидравлического инструмента и сотрудников МЧС.

Авария случилась 11 июля в 10 часов в Покровском районе. Столкнулись УАЗ и Ford.

По информации регионального Управления МВД, водитель УАЗика (мужчина 1964 года рождения) внезапно почувствовал себя плохо и потерял контроль над машиной, после чего допустил столкновение с иномаркой (под управлением водителя 1961 года рождения), которая ехала во встречном направлении.

Самостоятельно выбраться из салона водитель УАЗа не смог — ему зажало ногу. После вмешательства МЧС его всё же извлекли наружу и доставили в Ливенскую ЦРБ.

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Фото: Управление МВД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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