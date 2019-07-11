Орловчанин не смог выбраться из машины после ДТП
11.07.2019
Освобождать водителя пришлось с помощью гидравлического инструмента и сотрудников МЧС.
Авария случилась 11 июля в 10 часов в Покровском районе. Столкнулись УАЗ и Ford.
По информации регионального Управления МВД, водитель УАЗика (мужчина 1964 года рождения) внезапно почувствовал себя плохо и потерял контроль над машиной, после чего допустил столкновение с иномаркой (под управлением водителя 1961 года рождения), которая ехала во встречном направлении.
Самостоятельно выбраться из салона водитель УАЗа не смог — ему зажало ногу. После вмешательства МЧС его всё же извлекли наружу и доставили в Ливенскую ЦРБ.
Фото: Управление МВД по Орловской области
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