Орловчанин нашёл во дворе подозрительные предметы

Житель села Архангельского (Глазуновского района) обнаружил в своём дворе предметы, похожие на боеприпасы времён ВОВ.

На вызов приехали сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области. Специалисты установили, что подозрительные находки — это один артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра, два снаряда калибра 45 миллиметров и шесть миномётных мин калибра 81 миллиметр.

Опасные находки поместили в специальный контейнер и передали в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по Орловской области.