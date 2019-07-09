Орловчанин нашёл во дворе подозрительные предметы
09.07.2019
Житель села Архангельского (Глазуновского района) обнаружил в своём дворе предметы, похожие на боеприпасы времён ВОВ.
На вызов приехали сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области. Специалисты установили, что подозрительные находки — это один артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра, два снаряда калибра 45 миллиметров и шесть миномётных мин калибра 81 миллиметр.
Опасные находки поместили в специальный контейнер и передали в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по Орловской области.
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