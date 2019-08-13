Орловчанин напал на полицейского с ножом

Преступление произошло в Заводском районе Орла 17 июля. Всё случилось в подъезде одного из жилых домов. 30-летний мужчина сначала угрожал полицейскому, а затем попытался ударить его в грудь ножом.

Однако сотрудник МВД и его коллега обезоружили нападавшего.

Уголовным делом занимается Следственный комитет.