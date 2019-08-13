Орловчанин напал на полицейского с ножом
13.08.2019
Преступление произошло в Заводском районе Орла 17 июля. Всё случилось в подъезде одного из жилых домов. 30-летний мужчина сначала угрожал полицейскому, а затем попытался ударить его в грудь ножом.
Однако сотрудник МВД и его коллега обезоружили нападавшего.
Уголовным делом занимается Следственный комитет.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56607
Другие новости раздела
13.08.2019
Орловские аграрии стали «миллионерами»
13.08.2019
С сегодняшнего дня в России ужесточаются правила использования электронной подписи при сделках с недвижимостью
$ USD65.6017(+0.17)14.08
€ EUR73.4149(+0.29)14.08
Наш опрос
Ваше отношение к религии?