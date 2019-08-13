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Орел13.08.2019 Вторник 18:03
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Орловчанин напал на полицейского с ножом

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13.08.2019

Преступление произошло в Заводском районе Орла 17 июля. Всё случилось в подъезде одного из жилых домов. 30-летний мужчина сначала угрожал полицейскому, а затем попытался ударить его в грудь ножом.

Однако сотрудник МВД и его коллега обезоружили нападавшего.

Уголовным делом занимается Следственный комитет.

Теги:ОрёлОрловская область

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