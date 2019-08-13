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Орловчанин «наказал» городские власти на 100 тысяч рублей

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13.08.2019

Житель Орла подал в суд на «Управление коммунальным хозяйством» и выиграл дело.

Спор рассматривали в Советском районном суде. Происшествие случилось в феврале текущего года. Орловчанин, находясь на мосту «Дружбы», шёл по тротуару, упал и получил травмы. При этом тротуар не был посыпан специальной смесью.

После этого мужчина был вынужден находиться на больничном и покупать дорогостоящие лекарства.

Суд установил, что травматичное падение стало следствием ненадлежащего состояния улично-дорожной сети моста, удовлетворил иск и постановил взыскать с ответственной организации (УКХ) моральную компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Пока что приговор не вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе Советского суда.

Теги:ОрёлОрловская область

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