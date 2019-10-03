Орловчанин хотел улететь, но не смог
03.10.2019
37-летнего жителя Орловской области задержали в аэропорту города Сургут — административного центра Ханты-Мансийского АО. Об этом информируют «Аргументы и факты».
Орловчанина сняли с авиарейса «Сургут — Москва». Причиной стали агрессивное поведение и нецензурные выражения.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция доставила орловчанина в дежурную часть. На нарушителя составили административный протокол.
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