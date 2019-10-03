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  3. Орловчанин хотел улететь, но не смог

Орловчанин хотел улететь, но не смог

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03.10.2019

37-летнего жителя Орловской области задержали в аэропорту города Сургут — административного центра Ханты-Мансийского АО. Об этом информируют «Аргументы и факты».

Орловчанина сняли с авиарейса «Сургут — Москва». Причиной стали агрессивное поведение и нецензурные выражения.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция доставила орловчанина в дежурную часть. На нарушителя составили административный протокол.

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