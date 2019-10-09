Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.10.2019 Среда 16:52
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанин может получить за 2 грамма 3 года

Орловчанин может получить за 2 грамма 3 года

Версия для печати

09.10.2019

В Орле задержан мужчина с 2 граммами героина. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Уточняется, что сам покупатель — житель Сосковского района. По предварительной версии, 49-летний мужчина приобрёл наркотик так называемым «бесконтактным» способом. Когда «покупатель» доставал героин из тайника, полиция взяла его с поличным.

Экспертиза уже подтвердила, что изъятое вещество действительно является наркотиком. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 1 части 228 статьи УК. Предусмотренное ей максимальное наказание — лишение свободы на срок до трёх лет.

Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57690

Добавил новость: 

Другие новости раздела

09.10.2019

В Москве будут судить орловчанина, подозреваемого в «железнодорожном» убийстве

09.10.2019

Орловчане «прокололи» всё, что смогли

09.10.2019

Орловские молочные фермы оказались нарушителями

1
09.10.2019

Орловский губернатор назвал свои основные достижения

09.10.2019

У ещё одной орловской улицы появились перспективы

$ USD65.0976(+0.23)10.10
€ EUR71.4511(+0.21)10.10

Наш опрос

Ваше отношение к новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online