Орловчанин может получить за 2 грамма 3 года

В Орле задержан мужчина с 2 граммами героина. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Уточняется, что сам покупатель — житель Сосковского района. По предварительной версии, 49-летний мужчина приобрёл наркотик так называемым «бесконтактным» способом. Когда «покупатель» доставал героин из тайника, полиция взяла его с поличным.

Экспертиза уже подтвердила, что изъятое вещество действительно является наркотиком. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 1 части 228 статьи УК. Предусмотренное ей максимальное наказание — лишение свободы на срок до трёх лет.

Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.