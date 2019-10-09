Орловчанин может получить за 2 грамма 3 года
09.10.2019
В Орле задержан мужчина с 2 граммами героина. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.
Уточняется, что сам покупатель — житель Сосковского района. По предварительной версии, 49-летний мужчина приобрёл наркотик так называемым «бесконтактным» способом. Когда «покупатель» доставал героин из тайника, полиция взяла его с поличным.
Экспертиза уже подтвердила, что изъятое вещество действительно является наркотиком. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 1 части 228 статьи УК. Предусмотренное ей максимальное наказание — лишение свободы на срок до трёх лет.
Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.
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