Орловчанин из любви к автомобилю выплатил многотысячный долг

Житель области неоднократно нарушал ПДД. В отношении него составили 8 протоколов. Также у мужчины имелись долги по налогам и сборам.

В итоге Заводской отдел судебных приставов возбудил в отношении орловчанина 11 исполнительных производств на общую сумму более 175 тысяч рублей.

Пристав наложил арест на автомобиль Renault Duster, принадлежащий должнику. После этого он выплатил все задолженности в полном объёме.