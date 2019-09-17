Орловчанин из любви к автомобилю выплатил многотысячный долг
17.09.2019
Житель области неоднократно нарушал ПДД. В отношении него составили 8 протоколов. Также у мужчины имелись долги по налогам и сборам.
В итоге Заводской отдел судебных приставов возбудил в отношении орловчанина 11 исполнительных производств на общую сумму более 175 тысяч рублей.
Пристав наложил арест на автомобиль Renault Duster, принадлежащий должнику. После этого он выплатил все задолженности в полном объёме.
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