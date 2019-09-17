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Орловчанин из любви к автомобилю выплатил многотысячный долг

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17.09.2019

Житель области неоднократно нарушал ПДД. В отношении него составили 8 протоколов. Также у мужчины имелись долги по налогам и сборам.

В итоге Заводской отдел судебных приставов возбудил в отношении орловчанина 11 исполнительных производств на общую сумму более 175 тысяч рублей.

Пристав наложил арест на автомобиль Renault Duster, принадлежащий должнику. После этого он выплатил все задолженности в полном объёме.

Теги:Орловская областьсудебные приставыдорожные нарушения

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