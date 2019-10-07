Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел07.10.2019 Понедельник 19:08
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанин, истязавший собаку, избавился от уголовной ответственности

Орловчанин, истязавший собаку, избавился от уголовной ответственности

Версия для печати

07.10.2019

Следователь сам подал в суд ходатайство о прекращении уголовного дела. Он указал, что преступления, в которых обвиняется орловчанин, относятся к категориям средней и небольшой тяжести. В то же время ранее мужчина не был судим.

В итоге уголовное дело закрыли, а орловчанина наказали судебным штрафом в 35 тысяч рублей. Об этом информирует «Орёлград».

Преступление произошло в мае этого года. Мужчина привязал к своей «Ниве» на цепь лайку, принадлежащую его супруге. Затем он стал ездить на автомобиле на высокой скорости. Животное получило травмы.

Кроме того, один из очевидцев случая, попытавшийся отвязать животное от машины, получил от водителя несколько ударов. В итоге, уголовное дело возбудили по статьям «жестокое обращение с животными» и «умышленное причинение вреда здоровью».

Позже выяснилось, что мужчина наказывал собаку за то, что она убежала со двора.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57655

Добавил новость: 

Другие новости раздела

07.10.2019

Без тепла в Орловской области остаются 3 многоквартирных дома

07.10.2019

В Орле определились территории-лидеры

07.10.2019

Отдых каждого юного орловчанина обошёлся казне в 2626 рублей

07.10.2019

У государства есть вопросы к орловским интернет-пользователям

4
07.10.2019

Орловских муниципальных чиновников «расставили» по эффективности

2.5
$ USD64.8259(-0.2)08.10
€ EUR71.1464(-0.2)08.10

Наш опрос

Ваше отношение к новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online