Орловчанин, истязавший собаку, избавился от уголовной ответственности

Следователь сам подал в суд ходатайство о прекращении уголовного дела. Он указал, что преступления, в которых обвиняется орловчанин, относятся к категориям средней и небольшой тяжести. В то же время ранее мужчина не был судим.

В итоге уголовное дело закрыли, а орловчанина наказали судебным штрафом в 35 тысяч рублей. Об этом информирует «Орёлград».

Преступление произошло в мае этого года. Мужчина привязал к своей «Ниве» на цепь лайку, принадлежащую его супруге. Затем он стал ездить на автомобиле на высокой скорости. Животное получило травмы.

Кроме того, один из очевидцев случая, попытавшийся отвязать животное от машины, получил от водителя несколько ударов. В итоге, уголовное дело возбудили по статьям «жестокое обращение с животными» и «умышленное причинение вреда здоровью».

Позже выяснилось, что мужчина наказывал собаку за то, что она убежала со двора.