Орловчанин использовал необычное орудие убийства
15.08.2019
Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве.
Мёртвое тело 33-летнего мужчины обнаружили 13 августа в Северном районе Орла рядом с жилым домом. На трупе были признаки насильственной смерти.
Подозреваемого задержали «по горячим следам» — им оказался 21-летний житель города. По текущей версии следствия, в день, когда произошло преступление, мужчины вместе распивали спиртное, а потом поссорились. Более молодой соперник нанёс своему оппоненту тяжёлые травмы, используя фрагмент бетонной конструкции. Результатом стала смерть потерпевшего.
СУ СК РФ настаивает на заключении подозреваемого под стражу.
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