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Орловчанин использовал необычное орудие убийства

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15.08.2019

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве.

Мёртвое тело 33-летнего мужчины обнаружили 13 августа в Северном районе Орла рядом с жилым домом. На трупе были признаки насильственной смерти.

Подозреваемого задержали «по горячим следам» — им оказался 21-летний житель города. По текущей версии следствия, в день, когда произошло преступление, мужчины вместе распивали спиртное, а потом поссорились. Более молодой соперник нанёс своему оппоненту тяжёлые травмы, используя фрагмент бетонной конструкции. Результатом стала смерть потерпевшего.

СУ СК РФ настаивает на заключении подозреваемого под стражу.

Теги:ОрёлОрловская областьубийствоСледственный комитет

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