Орловчанин дал «задний ход» и наехал на земляка

В Орле Nissan Qashqai, двигаясь задним ходом, сбил пешехода. Пострадавший получил повреждения. Однако госпитализация ему не понадобилась.

Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

ДТП случилось 28 сентября в 14:30 на Старомосковской улице у дома № 20. По предварительным данным, водитель просто не заметил пешехода.