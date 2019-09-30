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  3. Орловчанин дал «задний ход» и наехал на земляка

Орловчанин дал «задний ход» и наехал на земляка

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30.09.2019

В Орле Nissan Qashqai, двигаясь задним ходом, сбил пешехода. Пострадавший получил повреждения. Однако госпитализация ему не понадобилась.

Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

ДТП случилось 28 сентября в 14:30 на Старомосковской улице у дома № 20. По предварительным данным, водитель просто не заметил пешехода.

Теги:Орловская областьдорожное происшествиеОрёлУправление ГИБДД

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