Орловчанин без водительских прав спровоцировал ДТП и попал в больницу

Авария случилась 4 июля в 22:50 рядом с микрорайоном «Новая Ботаника». Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, мужчина 1999 года рождения, управляя фургоном ГАЗ-2705, двигался по улице 6-й Орловской Дивизии со стороны Узловой в направлении Поселковой. В районе дома № 9-А он, выезжая на Поселковую улицу, не уступил дорогу МАЗу с полуприцепом. Грузовик (под управлением мужчины 1980 года рождения) ехал со стороны трассы «Крым» в направлении улицы Яблочной.

В результате ДТП водитель «Газели» получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Областную клиническую больницу. Там мужчину осмотрели и госпитализировали.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области