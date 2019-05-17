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Орел17.05.2019 Пятница 13:26
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Орловчанин Анатолий Якунин заявил о своей будущей отставке с поста начальника оперативного управления МВД РФ

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17.05.2019

Сам Якунин подвердил эту информацию «Коммерсанту». Также он рассказал, что после отставки намерен заняться развитием боевого самбо в Орловской области. В качестве причины отставки полицейский назвал свой возраст (55 лет).

Официально соответствующий указ президента России ещё не подписан.

Анатолий Якунин родился в Должанском районе. Нёс службу в органах внутренних дел на территории Орловской и Воронежской областей, в 2010 году возглавил Управление МВД по Новгородской области, в 2012 году — Главное Управление МВД по городу Москве, в 2016 году — оперативное управление МВД РФ.

Теги:ОрёлОрловская область

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