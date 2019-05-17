Орловчанин Анатолий Якунин заявил о своей будущей отставке с поста начальника оперативного управления МВД РФ

Сам Якунин подвердил эту информацию «Коммерсанту». Также он рассказал, что после отставки намерен заняться развитием боевого самбо в Орловской области. В качестве причины отставки полицейский назвал свой возраст (55 лет).

Официально соответствующий указ президента России ещё не подписан.

Анатолий Якунин родился в Должанском районе. Нёс службу в органах внутренних дел на территории Орловской и Воронежской областей, в 2010 году возглавил Управление МВД по Новгородской области, в 2012 году — Главное Управление МВД по городу Москве, в 2016 году — оперативное управление МВД РФ.