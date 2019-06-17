Орловчанин Александр Селихов может перейти из «Спартака» в «Крылья Советов»

Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Успешный футбольный вратарь, начинавший свою спортивную карьеру в Орловской области, может покинуть московский «Спартак» и перейти в самарский клуб со следующего сезона.

СМИ связывает это с другим вероятным переходом другого вратаря российской футбольной премьер-лиги — Маринато Гильерме. Ожидается, что он покинет столичный «Локомотив», где играет сейчас, и войдёт в состав «Спартака» до конца этого года.