Орловчанин Александр Селихов может перейти из «Спартака» в «Крылья Советов»
17.06.2019
Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Успешный футбольный вратарь, начинавший свою спортивную карьеру в Орловской области, может покинуть московский «Спартак» и перейти в самарский клуб со следующего сезона.
СМИ связывает это с другим вероятным переходом другого вратаря российской футбольной премьер-лиги — Маринато Гильерме. Ожидается, что он покинет столичный «Локомотив», где играет сейчас, и войдёт в состав «Спартака» до конца этого года.
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