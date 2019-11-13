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Орел13.11.2019 Среда 11:24
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Орловчане жалуются на шум

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13.11.2019

В текущем году от жителей Орловской области поступило 151 обращение по «вопросам влияния на условия проживания шумового воздействия». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали и об основных причинах. Так, жителей региона беспокоит громкий шум различного инженерного оборудования, в том числе внутридомового. Например, поступали жалобы на шумную работу лифтов, котельных и насосов. По обращениям сотрудники Роспотребнадзора проводят экспертную оценку уровня воздействия шума. По факту подтверждения превышения уровней шума 12 виновных лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафов". Жалуются и просто на шумных соседей или на шум во дворе. Однако в этом случае обращаться надо не в Роспотребнадзор.

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