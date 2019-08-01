Орловчане жалуются на качество медицинских услуг

О результатах работы «горячей линии» общественной организации «Онкоконтроль» рассказал координатор проекта в Орловской области, член Совета Федерации Владимир Круглый.

Как выяснилось, около половины обращений касались проблем лекарственного обеспечения больных онкологическими заболеваниями. В каждом случае были приложены все усилия, чтобы решить вопрос в кратчайшие сроки.

Кроме того, 25% обращений касались качества оказания услуг в медицинских учреждениях Орловской области.