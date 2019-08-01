Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел01.08.2019 Четверг 15:09
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчане жалуются на качество медицинских услуг

Орловчане жалуются на качество медицинских услуг

Версия для печати

01.08.2019

О результатах работы «горячей линии» общественной организации «Онкоконтроль» рассказал координатор проекта в Орловской области, член Совета Федерации Владимир Круглый.

Как выяснилось, около половины обращений касались проблем лекарственного обеспечения больных онкологическими заболеваниями. В каждом случае были приложены все усилия, чтобы решить вопрос в кратчайшие сроки.

Кроме того, 25% обращений касались качества оказания услуг в медицинских учреждениях Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56366

Добавил новость: 

Другие новости раздела

01.08.2019

Орловчанин оставил бар без дверей

01.08.2019

Орловским железнодорожникам пожелали повышения заработной платы

01.08.2019

В Орле могут благоустроить ещё один крупный объект

2
01.08.2019

Орловская статистика о преступлениях оказалась не вполне достоверной

01.08.2019

В Орле сменился «главный по трамваям и троллейбусам»

$ USD63.834(+0.42)02.08
€ EUR70.4727(-0.26)02.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online