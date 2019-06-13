Орловчане завоевали награды на чемпионате Курской области по велоспорту на шоссе

Павел Захаров из орловского «Училища олимпийского резерва» стал первым на дистанции 25 километров среди мужчин в возрасте от 19 до 29 лет.

Также орловчане успешно выступили на этой же дистанции среди мужчин в возрасте от 15 до 18 лет. Все призовые места заняли представители нашей области — «золото» завоевал Владислав Гутовский (ДЮСШ № 1), «серебро» — Павел Коробов («Училище олимпийского резерва»), «бронзу» — Иван Меньшов (ДЮСШ № 1).