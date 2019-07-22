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Орловчане завоевали лишь одну награду на кубке губернатора Орловской области по пляжному волейболу

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22.07.2019

Соревнования проходили на протяжении целого месяца прямо в центре Орла. Площадку для игры оборудовали на площади Ленина.

За призовые места боролись 16 команд из 9 областей ЦФО.

Орловчанам удалось занять лишь одно призовое место. Команда Владислава Полшкова и Дениса Максимова стала второй среди мужчин. Первое место среди «сильного пола» заняли Павел Попельский и Андрей Павлов (Тульская область), третье — Вадим Федосов и Дмитрий Шевляков (Они представляли Тверскую и Оренбургскую области).

Среди женщин призёрами стали: Полина Цыганова и Дарья Мастикова из Подмосковья (1 место), Елена Федюнова и Елизавета Новикова из Калужской области (2 место) и Любовь Кушнир и Мария Никулина из Брянской области (3 место).

Турнир проводился впервые.

Теги:ОрёлОрловская область

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