Орловчане завоевали лишь одну награду на кубке губернатора Орловской области по пляжному волейболу

Соревнования проходили на протяжении целого месяца прямо в центре Орла. Площадку для игры оборудовали на площади Ленина.

За призовые места боролись 16 команд из 9 областей ЦФО.

Орловчанам удалось занять лишь одно призовое место. Команда Владислава Полшкова и Дениса Максимова стала второй среди мужчин. Первое место среди «сильного пола» заняли Павел Попельский и Андрей Павлов (Тульская область), третье — Вадим Федосов и Дмитрий Шевляков (Они представляли Тверскую и Оренбургскую области).

Среди женщин призёрами стали: Полина Цыганова и Дарья Мастикова из Подмосковья (1 место), Елена Федюнова и Елизавета Новикова из Калужской области (2 место) и Любовь Кушнир и Мария Никулина из Брянской области (3 место).

Турнир проводился впервые.