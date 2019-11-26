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Орловчане «забыли» в Кадастровой палате 26 тысяч документов

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26.11.2019

В целом по стране о полутора миллионах документов, не забранных из Кадастровых палат в различных регионах. Это данные за период с января текущего года.

«Рекордсменом» является Свердловская область (154 тысячи). Наиболее скурпулёзными оказались жители Ингушетии, где в Кадастровой палате вообще нет ни одного невостребованного документа.

В Орловской области граждане не забрали у специалистов 26100 документов. 7383 из них (примерно 34%) — это уведомления об отказе или приостановке кадастрового учета или других учетно-регистрационных действий. 3349 документа — это различные договоры, в первую очередь, договоры купли-продажи и дарения недвижимости.

Согласно существующим нормативам, невостребованные документы не уничтожаются, а отправляются на постоянное хранение в архив Кадастровой палаты.

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