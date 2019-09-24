Орловчане высказались против закрытия малокомплектных школ

Опрос на данную тему проходил на «Первом областном портале новостей» и в группе телеканала «Первый областной» «Вконтакте».

В исследовании приняли участие 479 человек.

В целом, отношение орловчан к оптимизации школ можно смело назвать негативным. 54% опрошенных считают, что закрытие малокомплектных школ неоправданно. В результате учителя лишаются работы, а школьники — возможности получать среднее образование рядом со своим домом.

Около 33% также считают оптимизацию проблемой, но отмечают, что для её решения необходимо сначала поднять уровень жизни на селе и развить экономику страны в целом.

Остальные варианты набрали гораздо меньшее число голосов. Так, только 4,5% опрошенных заявили, что ликвидация малокомплектных школ является нормальным явлением, так как сельское население сокращается, а бюджетные средства необходимо расходовать рационально.

3,7% уверены, что процесс урбанизации идёт во многих странах, в том числе с развитой экономикой и высоким уровнем жизни, поэтому оптимизацию школ нельзя считать настоящей проблемой.