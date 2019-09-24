Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел24.09.2019 Вторник 13:59
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчане высказались против закрытия малокомплектных школ

Орловчане высказались против закрытия малокомплектных школ

Версия для печати

24.09.2019

Опрос на данную тему проходил на «Первом областном портале новостей» и в группе телеканала «Первый областной» «Вконтакте».

В исследовании приняли участие 479 человек.

В целом, отношение орловчан к оптимизации школ можно смело назвать негативным. 54% опрошенных считают, что закрытие малокомплектных школ неоправданно. В результате учителя лишаются работы, а школьники — возможности получать среднее образование рядом со своим домом.

Около 33% также считают оптимизацию проблемой, но отмечают, что для её решения необходимо сначала поднять уровень жизни на селе и развить экономику страны в целом.

Остальные варианты набрали гораздо меньшее число голосов. Так, только 4,5% опрошенных заявили, что ликвидация малокомплектных школ является нормальным явлением, так как сельское население сокращается, а бюджетные средства необходимо расходовать рационально.

3,7% уверены, что процесс урбанизации идёт во многих странах, в том числе с развитой экономикой и высоким уровнем жизни, поэтому оптимизацию школ нельзя считать настоящей проблемой.

Теги:Орловская областьсоциологический опросоптимизация школ

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57392

Добавил новость: 

Другие новости раздела

24.09.2019

Один из троллейбусных маршрутов Орла могут отменить

24.09.2019

Направлено в суд уголовное дело крупного специалиста «Орёлгосзаказчика»

24.09.2019

Орловская «Спецавтобаза» «переобувается»

24.09.2019

Орловская область не стала лидером страны по росту зарплат

24.09.2019

Годовалая пассажирка «Газели» пострадала в ДТП в Орле

$ USD63.9453(+0.1)24.09
€ EUR70.2759(-0.32)24.09

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online