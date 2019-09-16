Орловчане высказались против «четырёхдневки»

Интернет-опрос на тему возможного сокращения рабочей недели до четырёх дней проходил на «Первом областном портале новостей» и в официальной группе телеканала «Первый областной» «Вконтакте». В нём приняли участие 262 человека.

Мнения орловчан по данному вопросу оказались довольно разнообразными.

35% высказались против перехода на четырёхдневную рабочую неделю из 32 рабочих часов. По их мнению, работа в «урезанном» режиме (и, соответственно, с «урезанной» зарплатой) не позволит трудящимся обеспечить себя. С ними не согласились только 6%.

Ещё 18% респондентов одобрили идею о переходе на «четырёхдневку», но только при условии, что выработка за неделю составит не 32, а все 40 часов. По их мнению, такой режим даёт возможность как следует потрудиться, а затем полноценно отдохнуть.

Однако при этом ещё 14% считают данный способ распределения рабочего времени неправильным. Опрошенные заявили, что работая 4 дня и 40 часов в неделю они успеют устать, но не успеют восстановиться.

Столько же орловчан высказались в пользу полностью свободного графика работы и сдельной оплаты труда.

10% выбрали другие варианты ответа.