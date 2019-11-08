Орловчане вышли в финал конкурса «Доброволец России 2019»

В финал конкурса вышел проект «Визуальная среда» Орловского художественного училища имени Г. Г. Мясоедова, который предусматривает оформление помещений декоративными композициями, выполненными студентами училища.

Сейчас проходит народное голосование в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019». Отдать свой голос можно по ссылке: https://добровольцыроссии.рф/contests/2019/dobrovolec/voting?region=57

Каждый может проголосовать только за один проект категории, а также за одну работу или инициативу в категориях «Доброе дело» и "Творческая работа".Победители народного голосования получат возможность в следующем году стать участниками акселерационной программы сопровождения проектов и зарубежной образовательной стажировки в рамках Программы мобильности волонтеров.