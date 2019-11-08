Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.11.2019 Пятница 14:33
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчане вышли в финал конкурса «Доброволец России 2019»

Орловчане вышли в финал конкурса «Доброволец России 2019»

Версия для печати

08.11.2019

В финал конкурса вышел проект «Визуальная среда» Орловского художественного училища имени Г. Г. Мясоедова, который предусматривает оформление помещений декоративными композициями, выполненными студентами училища.

Сейчас проходит народное голосование в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019». Отдать свой голос можно по ссылке: https://добровольцыроссии.рф/contests/2019/dobrovolec/voting?region=57

Каждый может проголосовать только за один проект категории, а также за одну работу или инициативу в категориях «Доброе дело» и "Творческая работа".Победители народного голосования получат возможность в следующем году стать участниками акселерационной программы сопровождения проектов и зарубежной образовательной стажировки в рамках Программы мобильности волонтеров.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58246

Добавил новость: 

Другие новости раздела

08.11.2019

Стало известно, кто займётся контейнерными площадками в Орле

08.11.2019

ВШЭ представила рейтинг инновационного развития регионов

08.11.2019

В Орле откроется выставка декоративной живописи Виты Майчубы

08.11.2019

В Малоархангельском район задержали мужчину с «букетом»

08.11.2019

Должанский вор украл продукты и поджёг магазин

$ USD63.729509.11
€ EUR70.4211(-0.13)09.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online