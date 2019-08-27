Орловчане выпустят в небо белые воздушные шары

Акция «Мир детям мира!», посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдёт в Орле 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Памятная дата приурочена к трагическим событиям в школе № 1 города Беслана, которые произошли в сентябре 2004 года.

Орловская акция состоится в концертном зале областного центра народного творчества. Перед зрителями выступят известные в городе солисты и коллективы, а также юные начинающие исполнители. По традиции, акция завершится массовым запуском белых воздушных шаров.

Мероприятие начнётся в полдень.