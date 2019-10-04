Орловчане выплатили миллионные долги по налогам
04.10.2019
Этим летом жители Орловской области выплатили 41 миллион 200 тысяч рублей налоговой задолженности. Такую информацию сообщили в ФНС.
На массовое погашение налоговых долгов физических лиц, в том числе, повлияла долгосрочная информационная акция «В отпуск без долгов», которая проводилась налоговиками Орловской области.
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04.10.2019
Орловская область одолжит миллиарды
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