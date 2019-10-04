Орловчане выплатили миллионные долги по налогам

Этим летом жители Орловской области выплатили 41 миллион 200 тысяч рублей налоговой задолженности. Такую информацию сообщили в ФНС.

На массовое погашение налоговых долгов физических лиц, в том числе, повлияла долгосрочная информационная акция «В отпуск без долгов», которая проводилась налоговиками Орловской области.