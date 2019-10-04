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Орел04.10.2019 Пятница 13:45
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Орловчане выплатили миллионные долги по налогам

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04.10.2019

Этим летом жители Орловской области выплатили 41 миллион 200 тысяч рублей налоговой задолженности. Такую информацию сообщили в ФНС.

На массовое погашение налоговых долгов физических лиц, в том числе, повлияла долгосрочная информационная акция «В отпуск без долгов», которая проводилась налоговиками Орловской области.

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