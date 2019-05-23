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Орел23.05.2019 Четверг 13:25
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Орловчане выбрали любимые места в Орле

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23.05.2019

Интернет-опрос на эту тему завершился на «Первом областном портале новостей» obl1.ru. В нём принял участие 1001 пользователь.

Наиболее популярным вариантом ответа стал вариант «У меня нет любимого места в Орле». Его выбрали 19% опрошенных.

11% проголосовали за вариант «мой район».

10% отдали предпочтение скверу Дворянское гнездо.

9% выбрали улицу Ленина, по 7% голосов набрали Детский парк и стрелка Оки и Орлика. По 6% голосов — Городской парк и сквер Танкистов.

5% в качестве любимого места в Орле назвали площадь Ленина. Остальные варианты ответов набрали меньшее число голосов.

Теги:ОрёлОрловская область

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Короткая ссылка obl1.ru/~/54789

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