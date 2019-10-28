Орловчане выбрали главного земляка-писателя

Опрос на данную тему проходил на «Первом областном портале новостей». В нём приняли участие 2016 интернет-пользователей.

Итоги оказались предсказуемыми. Абсолютную победу одержал Иван Тургенев, набравший 52% голосов.

Второе место занял Николай Лесков (с 16%). На третьем — Афанасий Фет (за него проголосовали 7% респондентов). Далее следуют Иван Бунин и Леонид Андреев (по 6%), Фёдор Тютчев (4%), Михаил Пришвин (3%) и Алексей Апухтин (2%).