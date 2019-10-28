Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.10.2019 Понедельник 15:24
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчане выбрали главного земляка-писателя

Орловчане выбрали главного земляка-писателя

Версия для печати

28.10.2019

Опрос на данную тему проходил на «Первом областном портале новостей». В нём приняли участие 2016 интернет-пользователей.

Итоги оказались предсказуемыми. Абсолютную победу одержал Иван Тургенев, набравший 52% голосов.

Второе место занял Николай Лесков (с 16%). На третьем — Афанасий Фет (за него проголосовали 7% респондентов). Далее следуют Иван Бунин и Леонид Андреев (по 6%), Фёдор Тютчев (4%), Михаил Пришвин (3%) и Алексей Апухтин (2%).

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58016

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.10.2019

Четырёхлетний мальчик погиб в ДТП в Знаменке Орловского района

28.10.2019

Орловские МЧС-ники спасли собаку от камыша

28.10.2019

В Орловской области снижаются темпы строительства жилья

3
28.10.2019

Орловский «Молодой кадр» получил право решающего голоса

28.10.2019

Росгвардейцы задержали в Орле любителей бесплатных покупок

2.5
$ USD63.87(-0.13)29.10
€ EUR70.8382(-0.28)29.10

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online