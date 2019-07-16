Орловчане выбирают место для «взрыва»

Необычный памятник в форме взрыва изготовят из металлических осколков времён Великой Отечественной войны, найденных на территории города Ливны. Здесь же его и установят. Конкретное место определят в ходе публичных обсуждений.

Как сообщает администрация города Ливны, пока что основные предлагаемые места для установки памятника — это братская могила, расположенная на Воронежской улице в Беломестной слободе, и выезд из города в районе Моногаровского фруктового сада. В мэрии готовы выслушать любые конструктивные предложения.