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Орловчане выбирают место для «взрыва»

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16.07.2019

Необычный памятник в форме взрыва изготовят из металлических осколков времён Великой Отечественной войны, найденных на территории города Ливны. Здесь же его и установят. Конкретное место определят в ходе публичных обсуждений.

Как сообщает администрация города Ливны, пока что основные предлагаемые места для установки памятника — это братская могила, расположенная на Воронежской улице в Беломестной слободе, и выезд из города в районе Моногаровского фруктового сада. В мэрии готовы выслушать любые конструктивные предложения.

Теги:ОрёлОрловская область

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