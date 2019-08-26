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Орловчане выбирают из 42 вариантов

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26.08.2019

На сайте мэрии Орла продолжается голосование по выбору общественных территорий для благоустройства (в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»).

С одного IP можно проголосовать только один раз, выбрав один из сорока двух вариантов. Регистрация не требуется.

На данный момент число участников опроса приближается к 7 тысячам.

В опросе лидируют варианты ответов: «территория между Наугорским шоссе и улицей Картукова» (16,9%), «сквер напротив завода Стекломаш» (13,7%), «бульвар Космонавтов» (11,9%), «территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО Больница скорой медицинской помощи имени Семашко» (8,6%) и «территория между улицей Красноармейская и улицей Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы)» (6,7%).

Остальные варианты набирают меньше 5% голосов.

Мэрия подведёт итоги голосования 18 ноября.

Теги:ОрёлОрловская областьопросмэрияблагоустройство

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