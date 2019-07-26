Орловчане «воюют» с техникой ГИБДД

Управление ГИБДД по Орловской области сообщило о случаях умышленной порчи комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Ведомство напомнило, что подобные поступки влекут за собой уголовную ответственность.

В данный момент орловские дорожные инспекторы используют в своей работе стационарные комплексы фото- и видеофиксации нарушений, а также передвижные комплексы «КРИС-П» и «СКАТ».