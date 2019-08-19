Орловчане вернулись в средневековье

В Орле прошёл седьмой фестиваль «Щит и меч», посвящённый культуре Средних веков.

Центральным мероприятием стал турнир по историческому фехтованию. Более осторожные гости получили возможность сразиться друг с другом на мягких мечах, а также пострелять в цель из лука.

Также в рамках фестиваля состоялись ярмарка народных промыслов и выступления исполнителей фольклора.