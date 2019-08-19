Орловчане вернулись в средневековье
19.08.2019
В Орле прошёл седьмой фестиваль «Щит и меч», посвящённый культуре Средних веков.
Центральным мероприятием стал турнир по историческому фехтованию. Более осторожные гости получили возможность сразиться друг с другом на мягких мечах, а также пострелять в цель из лука.
Также в рамках фестиваля состоялись ярмарка народных промыслов и выступления исполнителей фольклора.
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